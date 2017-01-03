У ніч з 3 на 4 січня припаде пік метеорного потоку Квадрантіди

За умови ясного неба у ніч з 3 на 4 січня можна буде спостерігати видовищне явище – потужний метеорний потік. Про це повідомляє ТСН. Саме на цю ніч припаде пік метеорного потоку Квадрантіди. Над нашою планетою нестимуться по 100 метеорів на годину. Свою назву потік, який, до речі, несеться над Землею щорічно, отримав за місцем результату метеорів в сузір`ї Настінного Квадранта. “Прабатьком” метеорного потоку є астероїд (196256) 2003р ех1, який є уламком комети. Саме з нього на початку січня кожного року з`являється потік яскравих та швидких метеорів.