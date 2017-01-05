У Німеччині через повінь оголошено надзвичайний стан

На півночі Німеччини через повінь у деяких землях оголошено режим надзвичайного стану. Про це повідомляє ТСН. У північних федеральних землях Шлезвіг-Гольштейн та Мекленбург-Передня Померанія вирує штормовий циклон під назвою “Аксель”. Деякі вулиці вчора, 4 січня, істотно підтопило. Пошкоджено десятки будівель, близько 8 автомобілів витягли з-під води. Синоптики прогнозують підняття рівня води на 10 сантиметрів. Окрім цього, повідомляється, що рівень води на півночі вже вище норми на 1,5 сантиметрів. Повінь у Німеччині може стати найсильнішою за останні 10 років.