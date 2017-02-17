У Новоселиці готуються до фестивалю “Мерцішор”

Щорічний фестиваль “Мерцішор” відбудеться 1 березня у Новоселиці. Цього року під час фестивалю відбудеться збір благодійних коштів для родин загиблих учасників АТО Новоселиччини.

Відомо також, що цього року у концертній програмі “Мерцішор” візьмуть участь колективи з Новоселицького, Герцаївського, Глибоцького та Сторожинецького районів та Республіки Молдова. Подія відбудеться у Новоселицькому РБК.

Мерцішор — традиційне свято зустрічі весни в Молдові та Румунії, яке святкується 1 березня. В цей день прийнято дарувати бутоньєрки у вигляді квіточок із білих та червоних ниток. Ця прикраса має назву «мерцішор».