У Новоселиці готуються до відкритого чемпіонату з волейболу

У неділю, 5 березня, у Новоселиці Чернівецької області відбудеться відкритий чемпіонат з волейболу. Про це пише Район-Інфо. Фінал відкритого чемпіонату Новоселицького району з волейболу відбудеться у Новоселицькому РБК.

Початок о 10:30. Спершу тут гратимуть команди ВК с. Стальнівці і ВК с. Строїнці. О 12:00 гратимуть ВК с. Маршинці-с.Динцівці. О 13:30 За ІІІ місце зіграють ті команди, які дістануть поразки в попередніх іграх. О 15:00 – гра між двома командами переможницями за чемпіонський титул.

Організатори запрошують усіх охочих повболівати за улюблену команду.