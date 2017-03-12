У Новоселиці відбулася передача вишитої карти України (ФОТО)

У Новоселиці Чернівецької області сьогодні, 12 березня, відбулася визначна подія – передача вишитої карти України, до створення якої долучилися казначеї всіх районів та областей України. Про це пише “Район Інфо”. Дана акція – «Вишивана моя Україна» – розпочалася ще 8 серпня 2016 року до 25-ї річниці Незалежності України. Вишивати карту почали в Управлінні Казначейства у м. Дзержинську (нині м. Торецьк) у Донецькій області. З того моменту вишита карта України передавалася по різних областях, наповнюючись кольорами, візерунками і теплом душі всіх, хто долучився до акції.

Головною ідеєю даного проекту є те, що працівники територіальних органів ДКСУ власноруч вишиють карту нашої Батьківщини притаманними для кожного регіону орнаментами. Сьогодні карта “доїхала” до нашої області та побувала у Новоселиці. Після цього, карта “відправилася” до Хотина, аби там подарувати громадянам відчуття спільності та єдності всієї України.