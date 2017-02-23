У Новоселицькій амбулаторії відкрили денний стаціонар

У середу, 22 лютого, у Новоселицькій амбулаторії загальної практики – сімейної медицини КУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги Новоселицького району» відкрився денний стаціонар.

Він розрахований на п’ять ліжок. Передбачається, що тут будуть отримувати лікування 8 тисяч жителів Новоселиці.

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Щоб відкрити денний стаціонар з площі районної лікарні було виділено дві кімнати, де було зроблено ремонт, придбано меблевий інвентар та необхідне медичне обладнання. Загалом на такі цілі 120 тисяч гривень, які у кінці 2016 року скерували з місцевого бюджету.

Також для медустанови було придбано два автомобілі санітарного транспорту, один з яких віддадуть на потреби сімейної амбулаторії с. Ванчиківці. Вартість автомобілів склала майже 560 тисяч гривень, – повідомляє сайт облдержадміністрації.