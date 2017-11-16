У п’ятницю 5 вулиць у Чернівцях залишаться без світла

Завтра, 17 листопада, у Чернівцях локальне відключення світла. Про це пише “Чернівціобленерго”.

1. У зв’язку з проведенням чистки траси з 9:00 до 16:00 без світла будуть:

вул.Тiмiрязєва 1-9, 2-16

пров. Тiмiрязєва весь

вул.Вижницька 110

2. Через усунення дефекту з 9:00 до 12:00 без світла будуть:

вул.Хотинська 45а,45б,45в

вул.Хотинська 49з(магазин «Євробуд»)