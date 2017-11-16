Завтра, 17 листопада, у Чернівцях локальне відключення світла. Про це пише “Чернівціобленерго”.
1. У зв’язку з проведенням чистки траси з 9:00 до 16:00 без світла будуть:
вул.Тiмiрязєва 1-9, 2-16
пров. Тiмiрязєва весь
вул.Вижницька 110
2. Через усунення дефекту з 9:00 до 12:00 без світла будуть:
вул.Хотинська 45а,45б,45в
вул.Хотинська 49з(магазин «Євробуд»)
У п’ятницю 5 вулиць у Чернівцях залишаться без світла
Завтра, 17 листопада, у Чернівцях локальне відключення світла. Про це пише “Чернівціобленерго”.