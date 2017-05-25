У п’ятницю в Чернівцях ряд вулиць без світла

Завтра, 26 травня, у Чернівцях планове відключення електроенергії. Про це інформує “Чернівціобленерго”.

1. У зв’язку з проведенням технічного обслуговування з 9:00 до 15:00 без світла будуть:

Просп.Незалежностi 80-84а,б,в,86в

вул.Стасюка 8-12

2. Через проведення заміни опор та монтаж СІПа з 9:00 до 18:00 без світла будуть:

вул.Донецька 1-15, 2-6

пров. Донецький 6-56, 11-79

вул.Каховська 10,11,12

вул.Коломенська 1-5,2-8

вул.Макiївська 1-9, 2-8

вул.Путильська 19-33, 24-42

3. У зв’язку з чисткою траси з 9:00 до 16:00 без світла будуть:

вул.Александрi 101а,103-133б;96-130в

вул.Александрi 92

1-й пров. Александрi 1-7,2-10,38

2-й пров. Александрi 1-15,2,2а,б

вул.Виговського Івана 8

вул.Дивногорська 8

вул.Дiбровецька 2в,4-40, 52-70;25-73

вул.Дiбровецька 42а-50

вул.Журавлина 1,2

вул.Карбишева 6

вул.Красiна 47, 84а,

вул.Лугова 10-30, 39-65

пров. Луговий 1-21а

вул.Тернiвська 27-33, 48-68