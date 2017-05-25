Завтра, 26 травня, у Чернівцях планове відключення електроенергії. Про це інформує “Чернівціобленерго”.
1. У зв’язку з проведенням технічного обслуговування з 9:00 до 15:00 без світла будуть:
Просп.Незалежностi 80-84а,б,в,86в
вул.Стасюка 8-12
2. Через проведення заміни опор та монтаж СІПа з 9:00 до 18:00 без світла будуть:
вул.Донецька 1-15, 2-6
пров. Донецький 6-56, 11-79
вул.Каховська 10,11,12
вул.Коломенська 1-5,2-8
вул.Макiївська 1-9, 2-8
вул.Путильська 19-33, 24-42
3. У зв’язку з чисткою траси з 9:00 до 16:00 без світла будуть:
вул.Александрi 101а,103-133б;96-130в
вул.Александрi 92
1-й пров. Александрi 1-7,2-10,38
2-й пров. Александрi 1-15,2,2а,б
вул.Виговського Івана 8
вул.Дивногорська 8
вул.Дiбровецька 2в,4-40, 52-70;25-73
вул.Дiбровецька 42а-50
вул.Журавлина 1,2
вул.Карбишева 6
вул.Красiна 47, 84а,
вул.Лугова 10-30, 39-65
пров. Луговий 1-21а
вул.Тернiвська 27-33, 48-68
У п’ятницю в Чернівцях ряд вулиць без світла
Завтра, 26 травня, у Чернівцях планове відключення електроенергії. Про це інформує “Чернівціобленерго”.