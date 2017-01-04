У Палаці культури відбулося відкриття Новорічної ялинки

У чернівецькому Палаці культури сьогодні, 4 січня, відбулося відкриття дитячої Новорічної ялинки. Чернівецьким дітям, серед яких і діти пільгових категорій, презентували розважальну програму «Співаймо, танцюймо, новий рік святкуймо!». Про це повідомляє прес-служба Чернівецької міської ради. У рамках святкування новорічних свят, діткам показали цікаву та добродушну виставу “Аліса у новорічній казці”. На події був присутній заступник міського голови Олександр Паскар. Він привітав діток теплими словами.

Виставу “Аліса у новорічній казці” у Палаці культури показуватимуть ще 5, 8 та 9 січня.