У  ПАТ «Чернівцігаз» повідомили причину вибуху газу в районі вул. М. Олімпіади

Сьогодні у районі вул. Московської Олімпіади вибухнув газ.

Як повідомили у прес-службі ПАТ «Чернівцігаз», під час проведення планового обслуговування газорегулюючого обладнання сталася пожежа на газопроводі на вул. Світловодській.

Причиною інциденту став електричний струм на підведеному газопроводі низького тиску.

Наразі спеціалісти встановлюють причини наявності струму та джерело походження.

Працівники ПАТ «Чернівцігаз» працюють над відновленням газопостачання для двох житлових будинків, яке обіцяють відновити до кінця дня.