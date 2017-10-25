У перших числах листопада в Чернівцях відбудеться низка мистецько-просвітницьких заходів

У перших числах листопада у Чернівцях відбудеться низка цікавих мистецько-просвітницьких заходів. Про це інформує прес-служба Чернівецької ОДА.

Зокрема, 1 листопада у приміщенні учбово-методичного центру культури Буковини відбудеться виставка творів Г. Михайлишеної, Н. Пташинської, Г. Старинської «Три долі, вишиті на полотні».

2 листопада об 11.00 у Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М.Івасюка – відкриття І етапу обласної виставки-конкурсу творчих робіт учнів художніх шкіл та шкіл мистецтва, присвяченої 100-річчю від дня народження Михайла Івасюка за мотивами збірки «Казки Буковини».

Цього ж дня о 14.00 у Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М.Івасюка проходитиме історико-просвітницька година «Третій універсал» Утворення УНР – до 100-річчя з часу прийняття .

У районних кінотеатрах області 3 листопада відбудуться тематичних стрічок до 99-ї річниці Буковинського народного Віча, а 8 листопада у приміщенні Чернівецької обласної філармонії ім. Д.Гнатюка – урочистий концерт.

У Чернівецькому академічному обласному музично-драматичному театрі ім. О.Кобилянської об 11.00 відбудуться урочистості з нагоди Всеукраїнського дня працівника культури та народного мистецтва.

9 листопада о 14.00 у Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М.Івасюка відзначатиметься День української писемності.