У поліції повідомили деталі ДТП, через яку постраждали троє чернівецьких школярів

Як ми повідомляли раніше, 22 березня на вул. Руській автомобіль збив трьох дітей.

31-річний чернівчанин перебуваючи за кермом «ВАЗ-2104», допустив наїзд на трьох школярів. Це сталося тоді, коли два хлопчики 8 та 15 років і 13-річна дівчинка переходили дорогу на пішохідному переході.

Через ДТП школярку з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. Хлопців після перевірки медиків відпустили додому.

Встановлено, що водій був тверезим.

Факт внесено до ЄРДР, – повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.