У поліції повідомили деталі затримання чернівчанина, якого підозрюють у вбивстві

Правоохоронці затримали чернівчанина, якого підозрюють у вчиненні вбивства.

11 березня о 23 год до поліцейських Києва надійшла інформація про злочин. По прибуттю на місце пригоди, слідчі виявили тіло 38-річного жителя Луганщини з вогнепальним пораненням голови. Окрім того, у приміщенні перебував 53-річний одесит з тілесними ушкодженнями, котрий разом із загиблим винаймав дане житло у Києві. У нього лікарі діагностували струс головного мозку та забій м’яких тканин тіла.

За словами потерпілого, ввечері у них гостював знайомий. У ході розпиття алкоголю між особами виник конфлікт. Коли один із мешканців квартири вийшов з кімнати, почув кілька пострілів. Повернувшись він побачив, як його сусід лежить в калюжі крові, а гість тримає в руках пістолет. Зловмисник встиг завдати чоловікові удар пістолетом по голові та втекти.

Підозрюваним у злочині виявився 37-річний чернівчанин, який вже був судимий за умисне вбивство.

Затримали особу буковинські поліцейські. Зловмисник вже планував поїхати до Дніпра.

Відкрито кримінальне провадження. Триває слідство.