У поліції повідомили, що всі анонімні дзвінки про замінування аеропортів надійшли з сусідньої держави

10 листопада у різних містах України надійшло кілька анонімних повідомлень про замінування аеропортів. Таку інформацію повідомили і в Чернівцях.

Як повідомили у поліції, встановлено, що зловмисник дзвонив з території сусідньої держави. “Жодних вибухонебезпечних речовин та предметів виявлено не було. Правоохоронці встановили, що всі анонімні дзвінки надійшли з сусідньої держави”, — повідомили у поліції.

За даними фактами правоохоронці відкрили кримінальні провадження. Зловмиснику загрожує до 6 років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.