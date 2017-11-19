У понеділок, 20 листопада, у Чернівцях очікується локальне відключення світла. Про це інформує “Чернівціобленерго”.
Відтак, з 9:00 до 17:00 без світла будуть:
вул.Калинiвська 13-41, 20-38
2-й пров.Калинiвський весь
3-й пров.Калинiвський 1-5, 2-10
вул.Рiчна 2, 2а
вул.Залiщицька вся
вул.Заставнянська 49-55;90-96
вул.Iркутська 1-41,2-8
вул.Онезька вся
вул.Стрийська 99-105, 100а-108
вул.Ходорiвська 65-73, 86-102
У понеділок 20 листопада у Чернівцях частина міста залишиться без світла
У понеділок, 20 листопада, у Чернівцях очікується локальне відключення світла. Про це інформує “Чернівціобленерго”.