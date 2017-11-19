У понеділок 20 листопада у Чернівцях частина міста залишиться без світла

У понеділок, 20 листопада, у Чернівцях очікується локальне відключення світла. Про це інформує “Чернівціобленерго”.

Відтак, з 9:00 до 17:00 без світла будуть:

вул.Калинiвська 13-41, 20-38

2-й пров.Калинiвський весь

3-й пров.Калинiвський 1-5, 2-10

вул.Рiчна 2, 2а

вул.Залiщицька вся

вул.Заставнянська 49-55;90-96

вул.Iркутська 1-41,2-8

вул.Онезька вся

вул.Стрийська 99-105, 100а-108

вул.Ходорiвська 65-73, 86-102