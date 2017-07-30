31 липня у Чернівцях без світла залишиться ряд вулиць. Про це повідомляє “Чернівціобленерго”.
У зв’язку з монтажем щита по приєднанню з 9:00 до 15:00 світло буде відсутнє на наступних вулицях:
вул.Батуринська 1а,1б,2,2а,2б,4
вул.Буковинська 87-113
пров. Буковинський 1-19, 2-28
вул.Жасмiнна 1-9,
вул.Кишинiвська 3в(котельня)
вул.Кишинiвська 8-40,3-15,
вул.Ш.Руставелi 2- 4а,1- 5
вул.Руська 97-147, 116-168
У понеділок без світла у Чернівцях залишиться ряд вулиць
31 липня у Чернівцях без світла залишиться ряд вулиць. Про це повідомляє “Чернівціобленерго”.