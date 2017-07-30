У понеділок без світла у Чернівцях залишиться ряд вулиць

31 липня у Чернівцях без світла залишиться ряд вулиць. Про це повідомляє “Чернівціобленерго”.

У зв’язку з монтажем щита по приєднанню з 9:00 до 15:00 світло буде відсутнє на наступних вулицях:

вул.Батуринська 1а,1б,2,2а,2б,4

вул.Буковинська 87-113

пров. Буковинський 1-19, 2-28

вул.Жасмiнна 1-9,

вул.Кишинiвська 3в(котельня)

вул.Кишинiвська 8-40,3-15,

вул.Ш.Руставелi 2- 4а,1- 5

вул.Руська 97-147, 116-168