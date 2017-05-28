У понеділок частина міста без світла

У понеділок 29 травня частина Чернівців без електропостачання. Про це інформує “Чернівціобленерго”.

1. У зв’язку з проведенням заміни опор та монтаж СІПа з 29 по 31 травня щоденно з 9:00 до 18:00 без світла будуть:

вул.Донецька 1-15, 2-6

пров. Донецький 6-56, 11-79

вул.Каховська 10,11,12

вул.Коломенська 1-5,2-8

вул.Макiївська 1-9, 2-8

вул.Путильська 19-33, 24-42

2. Через проведення чистки траси з 9:00 до 16:00 без світла будуть:

вул.Головна 122,магазин

вул.Головна 124а,126, 126а

Просп.Незалежностi 48

Просп.Незалежностi 50

Просп.Незалежностi 52,52а,54,56,56а,56б

вул.Гончарова 1-11, 2-10

пров. Гончарова 1-11, 2-10

3. Через монтаж авт.вимикача з 14:00 до 16:00 без світла буде вул.Сторожинецька 33

4. У зв’язку з проведенням технічного обслуговування з 9:00 до 15:00 без світла будуть:

Просп.Незалежностi 80-84а,б,в,86в

вул.Стасюка 8-12,