У понеділок 29 травня частина Чернівців без електропостачання. Про це інформує “Чернівціобленерго”.
1. У зв’язку з проведенням заміни опор та монтаж СІПа з 29 по 31 травня щоденно з 9:00 до 18:00 без світла будуть:
вул.Донецька 1-15, 2-6
пров. Донецький 6-56, 11-79
вул.Каховська 10,11,12
вул.Коломенська 1-5,2-8
вул.Макiївська 1-9, 2-8
вул.Путильська 19-33, 24-42
2. Через проведення чистки траси з 9:00 до 16:00 без світла будуть:
вул.Головна 122,магазин
вул.Головна 124а,126, 126а
Просп.Незалежностi 48
Просп.Незалежностi 50
Просп.Незалежностi 52,52а,54,56,56а,56б
вул.Гончарова 1-11, 2-10
пров. Гончарова 1-11, 2-10
3. Через монтаж авт.вимикача з 14:00 до 16:00 без світла буде вул.Сторожинецька 33
4. У зв’язку з проведенням технічного обслуговування з 9:00 до 15:00 без світла будуть:
Просп.Незалежностi 80-84а,б,в,86в
вул.Стасюка 8-12,
У понеділок частина міста без світла
У понеділок 29 травня частина Чернівців без електропостачання. Про це інформує “Чернівціобленерго”.