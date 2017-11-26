У понеділок ряд вулиць опиниться без світла у Чернівцях

Увага! Завтра, 27 листопада, у Чернівцях відбудеться локальне відключення світла. Про це інформує “Чернівціобленерго”.

1. У зв’язку з проведенням чистки траси з 9:00 до 16:00 без світла будуть:

вул.Гагарiна 38-54 вул.Брiдська 8 вул.Гагарiна 55-85 (хлiб. магазин) вул.Деснянська 1-9,2-6 вул.Майкопська 1-5, 2-8 вул.Пiдгаєцька 2,2а,3 вул.Чигиринська 5-21, 2-20 вул.Гагарiна 56-66,66а.88.87-99 вул.Коростишевська 2-24,1-3 вул.Корсунська 1-13, 2-54 вул.Левадна 1-11,

2. Через проведення техобслуговування з 9:00 до 13:00 без світла будуть:

вул.29 Березня 1-25, 2-22 вул.Нагiрна 1 (мед. тех.) Площа Соборна 4 Площа Соборна 6 (тюрьма) Площа Соборна 9 вул.Поповича 1-3,6 вул.Червоноармiйська 2-30, вул.Київська 13-31 пров.Київський 1-9, вул.Нагiрна 12-16,11-15 вул.Пирогова 1-27, 2-42 вул.Полтавська 1, 6-8 вул.Нагiрна 18-46,17-29 вул.Полтавська 2-4, пров. Полтавський 1,2,4, вул.Харкiвська 1-33, 2-34 1, 2-й пр. Харкiвський всi вул.Харкiвська 35-45, 36-44а вул.Нагiрна 7б(адмінкорпус ЧНУ)

3. У зв’язку з встановленням опор з 9:00 до 17:00 без світла будуть:

вул.Пiдгаєцька 1,5-15, 4-14 вул.Бережанська 6в-38,38а,15,25-33,33а вул.Чигиринська 1-3, пров. Бережанський 11,13 вул.Брiдська 2-6,10, 1-11 вул.Полiгонівська 1-15, 2-6,