У потязі «Маріуполь-Львів» боєць АТО скоїв cамогубство

16 лютого у потязі сполученням «Маріуполь– Львів» трапилася трагедія -військовослужбовець, який повертався з передової вчинив самогубство.
Як повідомили у прес-службі Нацполіції в Запорізькій області, на станції Запоріжжя люди знайшли пораненим бійця. Чоловіка одразу госпіталізували до медустанови, однак лікарі констатували його смерть.
Встановлено, що чоловік вистрелив собі у голову прямісінько у купе. Це сталося після телефонної розмови.
Наразі правоохоронці з’ясовують причини трагедії.
Відомо, що військовослужбовець 1974 року народження, житель Полтавської області, – повідомляє “Сегодня”.