У прокуратурі планують продовжити строк відсторонення від посади працівнику управління освіти, якого затримали на хабарі

27 листопада у Шевченківському районному суді м. Чернівці відбудеться чергове судове засідання у кримінальному провадженні за обвинувачення працівника управління освіти Чернівецької міської ради у скоєнні кримінального правопорушення, на якому прокурор клопотатиме про відсторонення обвинуваченого від посади.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Чернівці від 22 вересня 2017 року кримінальне провадження призначене до судового розгляду та за клопотанням прокурора обвинуваченого Колешню С.А. відсторонено від займаної посади на строк до 17 листопада 2017 року включно.

На 14 листопада було призначено чергове судове засідання, яке попередньо погоджено між усіма сторонами провадження, на якому прокурор мав клопотати про продовження відсторонення обвинуваченого від займаної посади, однак вказане судове засідання не відбулось у зв’язку із неявкою одного з адвокатів та самого Колешні С.А.

Наступну дату судового засідання призначено на 27.11.2017, де будуть досліджувати причини неявки обвинуваченого та його захисника в судове засідання 14 листопада 2017 року, а також буде подано клопотання про відсторонення Колешні С.А. від посади, – повідомили у прокуратурі.

Нагадаємо, посадовець управління освіти Чернівецької міськради, якого затримали на хабарі, вийшов на роботу.