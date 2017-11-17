У Ратуші нагородили найкращих футболістів (ФОТО)

У Ратуші відбулося нагородження переможців чемпіонату Чернівців з футболу 2017. Про це пише прес-служба Чернівецької міської ради. У чемпіонаті взяли участь 9 команд, котрі зіграли 72 матчі. На турнірі переміг футбольний клуб «Урожай», друге місце посіла команда «Дрім-Тім», третіми стали футболісти клубу «Фазенди». Нагороди спортсменам вручив Чернівецький міський голова Олексій Каспрук.

Оргкомітет визначив кращих гравців Чемпіонату-2017:

— «Кращий воротар Чемпіонату м.Чернівці з футболу сезону 2017 року» Мельников Владислав, ФК «Фазенда»

— «Кращий захисник Чемпіонату м.Чернівці з футболу сезону 2017 року» – Кривенчук Валерій , «Дрім-Тім»

— «Кращий півзахисник Чемпіонатум.Чернівці з футболу сезону 2017 року» – Максимчук Сергій, ФК «Урожай»

— «Кращий нападаючий в Чемпіонаті м.Чернівці з футболу сезону 2017 року» – Кердей Василь, «Дрім-Тім»

— «Кращий бомбардир в Чемпіонаті м.Чернівці з футболу сезону 2017 року» – Дележа Олександр, ФК «Урожай»

— «Кращий гравець в Чемпіонаті м.Чернівці з футболу сезону 2017 року» – Молдован Олег, ФК «Урожай».

Грамотою Чернівецького міського голови за вагомий особистий внесок в розвиток футболу Чернівців відзначено:

1. Глібку Володимира Васильовича – президента ФК «Урожай»

2. Куцака Олександра Миколайовича – тренера ФК «Дрім – Тім»

3. Осачука Василя Івановича – президента ФК «Фазенда».

Подякою Чернівецького міського голови за участь у чемпіонаті м.Чернівців з футболу – 2017, сміливість, завзятість, самовіддачу та волю до перемоги відзначено Іванеску Регіну Михайлівну – гравця ФК «Самопоміч»