У разі доведення провини, Андрія Кандибу буде виключено з лав об’єднання й позбавлено депутатського мандата, – ВО “Свобода”

Як ми повідомляли раніше, 14 листопада на хабарі затримали депутата Чернівецької міської ради.

Як повідомляли місцеві ЗМІ, правоохоронці викрили на хабарі одного з депутатів Чернівецької міської ради, яким нібито є свободівець Андрій Кандиба.

Дану інформацію прокоментували у прес-службі Чернівецької обласної організації ВО “Свобода”, у зв’язку із підозрою Андрія Кандиби в отриманні хабара, ВО “Свобода” вимагає від працівників правоохоронних органів об’єктивного розслідування, а в разі підтвердження факту правопорушення ‒ забезпечення найжорсткішого покарання, відповідно до чинного законодавства.

Водночас закликаємо ЗМІ не вдаватися до передчасних і поспішних оціночних суджень, оскільки цілком імовірно, що це затримання має політичний характер.

Також наголошуємо, що “Свобода” ніколи не покривала й не покриватиме хабарників, бандитів чи порушників закону. У разі доведення провини, Андрія Кандибу буде виключено з лав об’єднання й позбавлено депутатського мандата.