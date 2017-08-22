У результаті аварії загинув поліцейський

На Запоріжжі у результаті ДТП загинув капітан поліції.
Трагедія сталась у ніч з 21 на 22 серпня в Оріхівському районі.
Як повідомили у Головному управлінні Нацполіції України у Запорізькій області, на автошляху “Запоріжжя-Оріхів” нетверезий водій автомобіля “Ford” виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем “ВАЗ-21063” під керуванням 32-річного поліцейського.
У результаті ДТП поліцейський загинув на місці, а винуватець втік.
Наразі винуватця ДТП затримано. Правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження.