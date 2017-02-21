У результаті конфлікту через неправильно припаркований автомобіль, чернівчанин потрапив до реанімації

У суботу, 18 лютого, до чернівецьких поліцейських надійшло повідомлення про бійку на одній із вулиць міста.

На місце прибули слідчі, які встановили, що конфлікт виник між двома чернівчанами через неправильно припаркований автомобіль. Після словесної перепалки між ними виникла бійка під час якої, один з чоловіків наніс іншому декілька ударів битою по голові. Після цього кривдник зник, а 28-річного потерпілого з переломом основи черепа та забоєм головного мозку госпіталізували до реанімації.

Через деякий час правоохоронці встановили та затримали 33-річного нападника. Йому оголошено про підозру.

Триває слідство, – повідомляють у відділі комунікації поліції в Чернівецькій області.