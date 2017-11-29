У результаті пожежі буковинка отруїлась чадним газом

У вівторок, 28 листопада, у с. Рашків Заставнівського району горів житловий будинок.

Пожежа сталась через порушення правил безпеки при експлуатації пічного опалення. Зокрема, власники оселі розмістили на близькій відстані від печі домашні речі та залишили розтоплену піч без нагляду. У результаті загорілися речі, а згодом полум’я розповсюдилося на кімнату.

У результаті пожежі 84-річна жінка отруїлася чадним газом. Наразі потерпіла перебуває у Хотинській центральній районній лікарні.

На місці працювали рятувальники.