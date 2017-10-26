У результаті пожежі постраждав буковинець

Ввечері 25 жовтня горів житловий будинок в смт Берегомет Вижницького району.

На місці працювали рятувальники, які спочатку надали допомогу 54-річному власнику, який перебував у будинку.

Вони вивели чоловіка у безпечне місце та переконавшись, що його життю нічого не загрожує, приступили до ліквідації пожежі.

Впродовж півгодини пожежу було ліквідовано.

Виявилось, що до пожежі призвело необережне поводження з вогнем власника будинку. Чоловік запалив сигарету, ліг відпочити та, заснувши, не помітив як недопалок випав з рук та спричинив займання.

Ще дві пожежі сталися у с. Тарасівці Новоселицького району та в Чернівцях, де горіли житлові будинки, – повідомили в УДСНС України в Чернівецькій області.