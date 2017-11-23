У роботі позачергової сесії Чернівецької міської ради оголосили перерву до 30 листопада

У роботі позачергової сесії Чернівецької міської ради оголосили перерву до 9.00 30 листопада. Відповідне рішення, запропоноване депутатом “Рідного міста”, сьогодні підтримали 27 обранців.

Депутати сьогодні не дійшли до розгляду питання, яке було заплановане єдиним у порядку денному – про обрання секретарем міськради Василя Продана.