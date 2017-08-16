У с. Коровія відкрили новий корпус дитячого садка (ФОТО)

15 серпня у с. Коровія Глибоцького району відбулось відкриття нового корпусу дитячого садка, який розрахований на 2 додаткові групи дітей.
Тож тепер ще 40 малят матимуть змогу відвідувати новий дошкільний заклад.
На урочисте відкриття дитсадку зібрались чимало гостей, зокрема нардеп Григорій Тіміш, голова Глибоцької районної державної адміністрації Георгій Придій, голова районної ради Петро Панчук, сільський голова Юрій Продан, а також місцеві жителі.
Відкриття дитячого садочку стало справжнім святом не тільки для батьків, вихователів і вихованців, але і для всього села.