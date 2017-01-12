У Санкт-Петербурзі троє осіб померли від розпиття склоомиваючої рідини

Трагічна подія сталася у російському Санкт-Петербурзі. Троє осіб – жінка та два чоловіки у покинутому будинку розпивали склоомиваючу рідину під назвою “Дід Мороз”. Їхні тіла знайшов безхатько, який шукав в цьому будинку притулку, коли обличчя та руки росіян вже встигли проїсти щурі. Поруч з загиблими було знайдено 5-літрову пляшку з залишками рідини рожево-помаранчевого кольору для миття скла. Також повідомляється, що загиблі на момент їх виявлення були без одягу.

Наразі невідомо, що змусило людей розпивати небезпечну рідину. Проводиться слідство.