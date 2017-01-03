У середньому українець за січень гладшає на 5 кілограмів

У середньому українець впродовж січня гладшає на 5 кілограмів, а також у ході свят встигає випити до 3 літрів алкоголю та з’їсти до 5-ти кілограм м’яса.

 Про це повідомляє «ТСН».

Найкалорійніша – ніч на 1 січня.

Під час святкового застілля, найшвидше втрачають контроль ті особи, які впродовж дня нічого не їли. Тому дієтологи радять готувати до цього свій організм –  їсти кілька разів на день маленькими порціями.

За середніми показниками, під час зимових свят українці набирають 5 зайвих кілограмів на боках і талії.  Окрім того, у січні через переїдання вдвічі зростає кількість пацієнтів із хронічними захворюваннями. Внаслідок цього страждають такі органи, як печінка, шлунок.

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