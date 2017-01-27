У штабі АТО повідомляють про двох загиблих солдат та 63 обстріли

Минулої доби російські найманці 63 рази обстрілювали українські позиції. Через це загинуло двоє наших солдат.
За інформацією прес-центру штабу АТО, терористи вели обстріли з мінометів та важкої артилерії. Так, на Маріупольському напрямку бойовики використовували танки, БМП, стрілецьку зброю.
Також було неспокійно на Луганському напрямку, де ворог застосували «Град». Зокрема, у бік українських позицій, що у Новозванівці, було випущено 20 снарядів.
Юдейська війна проти України руками кацапів. Порошенко дав команду посилити обстріли українців, аби відволікти від свого злочину – черезфронтової контрабанди, яку блокують Парасюк і Семенченко.