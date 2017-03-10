У Швейцарії в кафе сталася стрілянина: 2 людини загинули

Трагічна подія сталася 9 березня близько 8-ї години вечора за місцевим часом у Швейцарії. Невідомі влаштували стрілянину у кафе. Про це пише ТСН. Інцидент стався у Базелі, що на північному заході Швейцарії.

Як повідомляють правоохоронці, двоє чоловіків зайшли у місцеве кафе та здійснили декілька пострілів. Після цього нападники побігли у напрямку до залізничного вокзалу. В результаті стрілянини 2 людини загинули, ще одна особа поранена. Наразі мотиви нападників не відомі. Поліція розшукує підозрюваних.