У Сокирянах незабаром відбудеться “Свято меду”

18 серпня у Сокирянах відбудеться “Свято меду”. Про це інформує Північно-бесарабський інформаційний портал. Жителів та гостей Буковини запрошують взяти участь у щорічній виставці – продажі продукції бджільництва. Подія відбудеться біля приміщення райдержадміністрації. Свою продукцію – запашний мед, медові напої, віск, маточне молочко, пилок, представлять понад 20 пасічників з різних населених пунктів Сокирянщини.

Розпочнеться свято о 10.00 годині. Програмою запланована урочиста частина, нагородження бджолярів району та святковий концерт.