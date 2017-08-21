У Сокирянах облаштували дитячий майданчик за 100 000 грн (ФОТО)

На Сокирянщині відкрили дитячого майданчик. Про це пише Північно-бесарабський інформаційний портал. Майданчик відкрили у селі Олексіївка. Облаштували його за рахунок перевиконання бюджету. Роботи тривали близько півроку та обійшлися в понад 100 тисяч гривень.

– Там є дві гірки, будиночки для діток, дві гойдалки, два грибочки, дві качелі, батут (хоч це і приватна ініціатива), – каже секретар Олексіївської сільської ради Михайло Шевчук. – Мета цього – аби дітки після відвідин бібліотеки чи клубу відпочивали. Наше село живе, воно хоче процвітати і розвиватися.

Ще один дитячий майданчик хочуть встановити також у Новій Олексіївці. Тому в перспективі до кінця цього року, або в першій половині наступного там він теж з’явиться.