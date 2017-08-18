У Сокирянах пройшло традиційне Свято меду

18 серпня у місті Сокиряни відбулося традиційне районне Свято меду, яким в районі щорічно вшановують працю бджолярів.

Кожного року свято набирає неабиякої популярності, адже збирає більше бджолярів з різних населених пунктів району.

Відомо, що в Сокирянському районі щороку виробляють більше 30 тонн товарного меду і населеного пункту, де б не було хоча би 20-40 бджолосімей.

Під час свята присутні мали можливість придбати  мед  різних сортів: липовий,  гречаний, акацієвий і з різнотрав’я, медові напої та продукти – віск, маточне молочко, пилок тощо.
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