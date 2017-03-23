У Сокирянах власники машин із закордонною реєстрацією страйкували між пунктами пропуску

22 березня після виїзду з міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Сокиряни», власники автомобілів з іноземною реєстрацією впродовж кількох годин відмовлялись покидати територію України та в’їжджати на територію республіки Молдова.

Про це повідомляє «Північно-бессарабський інформаційний портал».

Водії обурило те, що нещодавно було встановлено інженерні споруди молдовською стороною від пункту пропуску до лінії Державного кордону. До цього часу водії авто з іноземною реєстрацією, які мають їхати за межі державного кордону, могли після огляду і реєстрації митницею та прикордонною службою України розвернутись і потрапити назад, не заїжджаючи на пункт пропуску республіки Молдова та не перетинаючи Державний кордон України з Молдовою.

За словами водіїв: «Це заощаджувало, в першу чергу, час, до того ж не потрібно було платити «вінето» А це не мала сума : за сім днів – 4 євро, на 15 – 8 євро, на 30 днів – 15 євро, на 90 днів – 40 євро и 180 днів – 80 євро».

До мітингувальників прибули прикордонники, які пояснили, що відповідно до порядку перетину кордону у пункті пропуску «Сокиряни – Окница» громадяни України, або інших держав зобов’язані після оформлення на Українській стороні зобов’язані покинути територію країни, у іншому випадку ці особи будуть вважатись такими, що не перетнули державний кордон, і будуть скасовані з бази даних Державної прикордонної служби України.

У свою чергу, молдовська сторона запевнила, що жодних додаткових зборів не стягуватиме з водіїв.

Тож мітингувальники поступово роз’їхались з надією на виконання своїх зобов’язань охоронцями кордону з обох сторін.