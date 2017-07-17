У Сокирянському районі подорожчала свинина

На Сокирянщині стрімко зросла ціна на свіжу свинину.

За місяць вартість одного кілограма м’яса підскочила на 20%, зі 100 гривень до 120 гривень. Так, за кілограм філе свинини продавці просять130 гривень, сала – 45 гривень.

За словами продавців, причиною цього є зменшення поголів’я худоби. Зокрема, цього року через спалахи захворювання свиней на «Африканську чуму» було знищено велику їх кількість як у господарствах, так і у приватних господарів. До того, зросла вартість закупівельних цін у населення.

Втім, продавці запевняють, що ціна на свинину може ще підскочити, – повідомляє “Північно-бессарабський інформаціний портал”.