У США продають ранчо Майкла Джексона за 67 мільйонів доларів

У США на продаж виставили знамените ранчо Майкла Джексона “Неверленд”. Про це пише ТСН. Придбати зірковий житловий комплекс можна за 67 000 000 доларів. Маєток знаходиться у Каліфорнії, США.

Ранчо складається з двох будинків розмірами 5 000 квадратних метрів, басейну, пожежної станції, приватного зоопарку та парку розваг із дитячою залізницею та каруселлю.

Майкл Джексон продав ранчо ще за два роки до своєї смерті. Тоді за зірковий маєток віддали 22 000 000 доларів. Новим власником став мільярдер Томас Баррак, який є одним з основних спонсорів нинішнього президента США.