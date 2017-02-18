У США з аукціону продадуть телефон Гітлера: стартова ціна – 100 000 доларів

У штаті Меріленд, США цими вихідними збираються виставити на аукціон телефон, яким користувався Адольф Гітлер. Стартова ціна лоту – 100 000 доларів. Про це пише ВВС Україна.

Червоним телефонним апаратом Гітлер користувався під час Другої світової війни. На телефоні навіть є гравіювання – нацистський знак та ім’я та прізвище власника. Телефон знайшли ще у 1945 році у берлінському бункері Гітлера. Після капітуляції фашистської Німеччини, телефон став власністю британського офіцера Ральфа Рейнера. До сьогодні ж “сувенір” був власністю його сина – Ранульфа. Організатори аукціону планують продати телефон за 300 000 доларів.

Фактично, телефонний апарат є зброєю масового знищення, адже саме завдяки ньому Адольф Гітлер віддавав накази вбивати та винищувати тисячі людей.