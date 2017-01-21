У США “жіночий” протест проти Дональда Трампа

Сьогодні, 21 січня, в центрі Вашингтона відбувається масовий протест американців проти Дональда Трампа. Про це повідомляє ТСН. Десятки тисяч жінок у рожевих шапках зібралися у столиці Сполучених Штатів Америки аби висловити своє невдоволення щодо політики та поглядів новообраного президента країни, а також його сексистського ставлення до слабкої статі. Підтримати жінок вийшло й чимало чоловіків. Очікується, що в центрі Вашингтона збереться до 200 000 осіб. Тут вже чергують поліцейські. Дівчата та жінки виступають з плакатами “Гей, Трамп! Жінки також люди!”, “Ми не приймаємо сексизм!”, “Прибери свої малесенькі ручки від наших прав!”, “Я борюся за свої права!”.