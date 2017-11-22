У Сторожинецькому районі зловмисники вивозили ліс за підробленими документами

У селі Банилові-Підгірному, що на Сторожинеччині патрульні поліцейські зупинили автомобіль «ЗІЛ» під керуванням місцевого жителя. Вантажівка прямувала з лісу, де не було заплановано вирубки дерев.

Правоохоронці виявили у кузові деревину бука, довжиною 4 і більше метрів.

Водій вантажівки показав документи, які були оформлені на іншу особу. Також він зазначив, що майстер лісу попросив його перевезти дану лісодеревину, пояснивши, що це його власні дрова.

Майстер лісу підтвердив, що деревина його. Але чоловік так і не зміг пояснити її походження та наявні в документах невідповідності.