У Сторожинці не розминулись чотири автомобілі

У Сторожинці сталася аварія за участі чотирьох автомобілів – “ВАЗ 2104”, “Рено Кенго”, “Фольксваген Гольф” та “Фольксваген Пассат”.

27 жовтня на в’їзді у Сторожинець “ВАЗ”, рухаючись в напрямку Сторожинця на підйом, раптово зупинився. “Гольф”, що рухався позаду, також загальмував. Водій Кенго, гальмуючи та намагаючись уникнути зіткнення на мокрій від дощу дорозі, почав вивертати на узбіччя, коли його ззаду вдарив Пассат, який й отримав найбільші ушкодження.

Як інформує “Сторожинець-інфо”, автомобіль ВАЗ не постраждав зовсім. Постраждалих немає.

