У Сторожинці поліцейські оштрафували водія, який приїхав у центр міста на вантажівці з причепом

У Сторожинці поліцейські оштрафували водія великогабаритного транспортного засобу. Це сталося через те, що чоловік не зважаючи на знак «Рух вантажного засобу заборонено» приїхав до центральної частини міста на вантажівці з причепом, який був вщент навантажений цеглою.

Поліцейські склали протокол на порушника. Наразі йому доведеться сплатити 255 гривень штрафу.

Правоохоронці зазначають, що зупинити вантажівку, водій якої порушує такі норми може кожен громадянин, при цьому одразу потрібно викликати поліцію, – повідомляє «Сторожинець-інфо».