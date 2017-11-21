У Сторожинці стався прорив води

У Сторожинці ліквідовували масштабний прорив води. Про це пише “Сторожинець.Інфо”. Ліквідацією прориву займалися працівники КП “Сторожинецьке ЖКГ”. Прорив води стався по вул. Т. Шевченка.

Водопровідні мережі в цьому районі міста були прокладені на початку ХХ століття і багато їх елементів, – австрійські свинцеві труби, латунні крани, – ще досі працюють, але в сильно зношеному стані. Це призводить до все частіших прорирів водогонів на території Сторожинця, пише видання “Сторожинець.Інфо”.

Комунальникам вдалося ліквідувати прорив, не перекриваючи рух на проїжджій частині. Далі заплановано ліквідувати витоки води в мікрорайоні та по вул. Чернівецькій.