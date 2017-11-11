У Сторожинці триває капітальний ремонт водопроводу

У Сторожинці розпочали капітальний ремонт водопроводу. Про це пише “Сторожинець.Інфо”. Ремонт триває від другої насосної станції до верхнього резервуару на вулиці Чернівецькій. На виконання робіт передбачено 662 тисячі гривень інфраструктурної субвенції.

Планується, що ремонт дасть можливість знизити втрати в водопровідній мережі міста та працювати над введенням в експлуатацію нового резервуару чистої води. Всього планується прокласти біля 700 метрів нової труби на глибині 1,2 метри.