У стравах, які подавали в школі №27, виявили кишкову паличку, а у працівників – стафілокок

З’явилися перші результати лабораторного дослідження ЗОШ №27, у якій нещодавно масово отруїлися діти. Про це пише прес-служба Чернівецької міської ради. Відтак, на обстеження було відібрано наступні продукти: ковбасу варену «Лікарську» та «Молочну», окорок курячий, куряче філе, м’ясо свине, яйця курячі ,а також готові страви: відбивну курячу, котлету та кукурудзяну кашу. За результатами лабораторних досліджень у 2-х пробах готових страв (котлеті та курячій відбивній) виявлено бактерії групи кишкової палички, у трьох працівників харчоблоку виявлено стафілокок.

При лабораторному дослідженні змивів з об’єктів довкілля бактерії групи кишкової палички та стафілокок не виділено. В сировині патогенну мікрофлору не виділено. Питна вода відповідає гігієнічним нормативам. За результатами лабораторних досліджень проб питної води спростовано вірусологічну етіологію захворювань – ротавіруси та аденовіруси не визначено. Проведення комплексу профілактичних, протиепідемічних заходів у ЗОШ №27 триває.

Міським головою готується проектне рішення про матеріальну допомогу сім’ям, які постраждали від харчового отруєння в даній школі.

За порушення, результатами яких стало масове отруєння дітей, на директора приватного підприємства ТОВ «Мега-Крокус», що організовувало харчування в ЗОШ №27, складено адміністративний протокол, який скерований для розгляду в судовому порядку, функціонування харчоблоку тимчасово призупинено, знято з реалізації харчову продукцію, яка не відповідала вимогам законодавства щодо якості і безпечності, наданий припис про усунення причин та умов, що сприяли порушенню законодавства.