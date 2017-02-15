У Центральному парку відбулося святкування Дня всіх закоханих (ФОТО)

14 лютого у Центральному парку відзначили День всіх закоханих. Про це інформує прес-служба Чернівецької міської ради. Свято для закоханих влаштували Управління культури спільно з відділом у справах сім’ї та молоді міської ради та міським студентським парламентом. Свято під назвою “На крилах любові” відбулося у Центральному парку культури і відпочинку ім. Т. Г. Шевченка.

На святі відбулося багато цікавих конкурсів, серед головних призів святкові подарунки, запрошення на перегляд кінофільму в кінотеатрі «Чернівці», запрошення на атракціонний комплекс, вечеря в ресторанах «Ратуша», «Гостинний двір» та Маестро.