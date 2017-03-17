У центрі Чернівців ліквідували нелегальний обмінник (ФОТО)

Поліцейські виявили незаконний пункт обміну валют, який діяв у центрі міста.

В обміннику надавали послуги з купівлі-продажу валюти без жодних дозвільних документів. У ході огляду приміщення правоохоронці вилучили 250 тисяч гривень.

Нині вирішується питання щодо притягнення організаторів незаконної діяльності до адміністративної відповідальності. Особам загрожує штраф від від 17 000 до 34 000 гривень з конфіскацією вилучених грошових коштів в дохід держави, – повідомили УЗЕ в Чернівецькій області ДЗЕ НП України.

Нагадаємо, у Чернівцях Нацбанк викрив нелегальний обмінник.