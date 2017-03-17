У центрі Чернівців ліквідували нелегальний обмінник (ФОТО)

Поліцейські виявили незаконний пункт обміну валют, який діяв у центрі міста.

В обміннику надавали послуги з купівлі-продажу валюти без жодних  дозвільних документів. У ході огляду приміщення правоохоронці вилучили 250 тисяч гривень.

Нині вирішується питання щодо притягнення організаторів незаконної діяльності до адміністративної відповідальності. Особам загрожує штраф від від 17 000 до 34 000 гривень з конфіскацією вилучених грошових коштів в дохід держави, – повідомили УЗЕ в Чернівецькій області ДЗЕ НП України.

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Нагадаємо, у Чернівцях Нацбанк викрив нелегальний обмінник.

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1 коментар

  1. Серйозна знахідна в “морі” бариг. Прямо під стінами управління СБУ в м. Чернівці біля входу до Червоноармійського ринку напротязі двох роківкожен день міняли стоять десятками з пачками купюр .. А тут викрили незаконний обмінник

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