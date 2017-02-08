У центрі Чернівців – прорив водогону (ФОТО)

У центрі Чернівців – серйозний прорив водогону. Аварія сталася на вулиці Лисенка. На дорозі стоїть вода аж до вулиці Гете. Проїзд у місці аварії перекрито.
Як раніше повідомлялося, саме через прорив водогону на вулиці Лисенка сьогодні у місті локальне відключення води. Водопостачання буде відсутнє з 10:00 до 17:00 по вулицях Б. Хмельницького (від вул. Горького до вул. Університетської), Університетська, Л. Українки, Шиллера, Котляревського, Грушевського, Лисенка, Гете, Штейнберга, Бандери, Поштова, 28 Червня, Сімовича, Сковороди та прилеглих.

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фото – Чернівецький промінь

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