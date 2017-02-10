У Великобританії на пляжі знайшли 360 кілограм кокаїну

Незвичайна знахідка виявилася на одному з пляжів Норфлоку, що на сході Англії. Поліція виявила у сумках 360 кілограм кокаїну. Про це повідомляє Національна кримінальна агенція. Загальна вартість такої знахідки на “чорному ринку” становить близько 50 000 000 фунтів, або 59 000 000 євро. Про сумки повідомив випадковий перехожий. Місцева поліція обшукала всі околиці, аби переконатися, що всі наркотики знайдено. Наразі невідомо, як сумки з наддорогою незаконною речовиною опинилися посеред пляжу. Існує думка, що це не було кінцеве місце їхнього призначення.